Operasjon Dagsverk 2017 skal gå til ungdom i Nigeria

– I 2017 skal vi støtte Naturvernforbundet og Natur og Ungdoms utdanningsprosjekt midt i den største oljekatastrofen i verda i Nigeria, skriv Operasjon Dagsverk (OD) på nettsidene sine.

– Takka vere Operasjon Dagsverk skal ungdom som er fanga i den største oljekatastrofen i verda endeleg få sjansen til ei betre framtid. Vi har jobba i mange år med dei katastrofale øydeleggingane frå olja i Nigerdeltaet, seier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet.

Natur og Ungdom skriv at prosjektet gir ungdommar som er ramma av den store oljekatastrofen ei lysare framtid. Naturvernforbundet meiner forureining frå internasjonale oljeselskap har øydelagt livsgrunnlaget til ungdommane i Nigerdeltaet.

– Drikkevatnet er forureina, og mange stader går det ikkje lenger an å dyrke mat. Det er klart at elevane synest det er urettferdig, og eg er utruleg glad for at norske elevar ønsker å jobbe saman med ungdom i Nigeria for å rydde opp i denne miljøkatastrofen, seier Esmark.

– Vi i Operasjon Dagsverk gler oss til å samarbeide om eit veldig godt prosjekt med Naturvernforbundet og Natur og Ungdom for å gi ungdom i Nigeria moglegheitene og kunnskapen dei treng for å vere endringsaktørar i sitt eige liv, seier Sandra Skiaker, påtroppande leiar av Operasjon Dagsverk.

(©NPK)