Prisdryss over norske barne- og ungdomsbøker

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) stod for utdelinga, og juryen noterer at 2016 har vore eit særs godt år for den norske barne- og ungdomsboka. Juryen nemner spesielt at det har vore mange gode debutantar.

Ingen av dei sju prisvinnarverka i år er på nynorsk.

– Utgivingane er prega av forfattarar og illustratørar som stadig løftar seg og kjem med noko nytt. Dette gjeld innanfor alle dei premierte kategoriane. Forfattarane vik ikkje unna eksistensielle tema som identitet, tvangstankar og sorg, heiter det i ei pressemelding der vinnarane blir presenterte.

Prisvinnarane er:

Litteratur – Torun Lian, "Alice svømmer ikke" 50.000 kroner

Biletbok – Gry Moursund, "Tre biler og en død katt" 50.000 kroner

Fagbok – Eldrid Johansen og Steffen R.M. Sørum, "Skriv genialt!" 50 .000 kroner

Illustrasjon – Øyvind Torseter, "Alice svømmer ikke" 45.000 kroner

Debutant – Gudrun Skretting, "Anton og andre uhell" 45.000 kroner

Omsetjar – Bodil Engen, Jakob Wegelius: "Morderens ape" 45.000 kroner

Teikneserie – Anna Fiske, "Palle Puddel drar til New York" 45.000 kroner.

