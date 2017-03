Regjeringa opnar for å redusere satsinga på biodrivstoff

– Viss effekten ikkje er positiv, må vi vurdere kva vi skal gjere. Da må vi antakeleg gå tilbake til Stortinget. Det aller viktigaste er at ein ikkje kan forhandle bort ein ansvarleg klimapolitikk, seier Helgesen til Aftenposten.

KrF-leiar Knut Arild Hareide seier at biovedtaket «ligger der som en målsetting, men om det er mulig å få til, gjenstår å se».

Ein ny rapport som Statistisk sentralbyrå (SSB) har laga på oppdrag frå Aftenposten og fleire andre aviser, konkluderer med at den varsla bruken av meir såkalla konvensjonelt biodrivstoff kjem til å auke klimautsleppa i verda med fleire titusen tonn CO2.

Auken i dei globale utsleppa blir truleg på mellom 90.000 og 700.000 tonn CO2 i 2020. Dette svarer til utsleppa frå mellom 29.000 og 238.000 personbilar, heiter det i rapporten.

Føresetnaden er at målet til regjeringa og støttepartia om ein kraftig auke i bruken av biodrivstoff blir nådd. Satsinga er meint å kutte, ikkje auke, utsleppa av klimagassar.

Fossilt kan vere betre

Satsinga vart vedtatt etter press frå Venstre i budsjettforhandlingane i fjor. Håpet er at vi skal bruke mykje såkalla avansert biodrivstoff, laga av avfall eller skogråstoff.

Men tilgangen på slikt drivstoff er avgrensa. Satsinga inneber derfor venteleg at "konvensjonelt" biodrivstoff – laga av matvekstar – kjem til å utgjere 12 prosent av drivstoffet i vegtrafikken i 2020.

Regjeringa meiner den samla satsinga på dei to typane biodrivstoff vil senke utsleppa både i Noreg og globalt. Men klimaminister Vidar Helgesen (H) stadfesta i fjor overfor NTB at det konvensjonelle drivstoffet isolert sett kan auke dei globale utsleppa.

Det vil seie at denne typen drivstoff i praksis kan gi høgare utslepp enn vanleg, fossil diesel og bensin.

– Det er gode grunner til å tru at det konvensjonelle biodrivstoffet som blir nytta i den europeiske marknaden i dag, samla sett har dårlegare klimaeffekt enn fossilt drivstoff, sa Helgesen til NTB etter publiseringa av SSB-rapporten tysdag.

Reknestykka i rapporten stadfestar at meir konvensjonelt biodrivstoff i Noreg gir auka globale utslepp. Årsaka er at auka norsk etterspørsel etter biodrivstoff frå EU kan føre til at matproduksjon blir flytta til regnskogland. Her blir regnskogen ofte felt og torvmyrane drenerte for å gjere plass til jordbruk.

Dette kan skje sjølv om dei norske utsleppa isolert sett vil søkke når bruken av biodrivstoff blir trappa opp.

Dyrare for bileigarane

Helgesen strekar under at biodrivstoff-satsinga samla sett vil gi positiv klimaeffekt når effekten av det avanserte drivstoffet blir inkludert. Dette var svært viktig for regjeringa i budsjettforhandlingane i fjor, poengterer han.

Opptrappingsplanen for biodrivstoff skal ut på høyring, og Helgesen opnar for at planen kan justerast etter høyringsrunden.

Samtidig som det konvensjonelle biodrivstoffet truleg aukar dei globale klimautsleppa, kjem kostnadene for norske bileigarar til å stige. I regjeringsdokumentet blir det lagt til grunn ein prisauke på høvesvis 7 og 4 kroner for avansert og konvensjonelt biodrivstoff, ifølgje SSB-rapporten.

Den samla meirkostnaden for biodrivstoffsatsinga kan dermed bli på 3,2 milliardar kroner.

Å vite nøyaktig korleis den europeiske produksjonen av biodrivstoff påverkar utsleppa i regnskogland, er vanskeleg. Somme forskarar meiner det er mogleg å produsere konvensjonelt biodrivstoff i Europa utan slike negative konsekvensar.

