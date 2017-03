Regjeringa vil gi politiet informasjon om bebuarar i asylmottak

– Det er viktig at politiet har effektiv tilgang til opplysningar om alle som til kvar tid bur i asylmottaka. Dette vil lette politiarbeidet knytt til både utlendingskontroll og i samband med førebygging og etterforsking av kriminelle handlingar, seier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp).

Han fungerer mens Sylvi Listhaug er i svangerskapspermisjon.

Høyringsforslaget til Justis- og beredskapsdepartementet inneber eit klart og meir varig rettsleg grunnlag for at politiet kan få tilgang til opplysningar om kven som bur, har budd, eller har permisjon frå asylmottak. Det er teieplikt på opplysningane om kven som bur i asylmottaka, mellom anna fordi det røper at vedkommande har søkt om vern i Noreg.

– Tilgang til slike opplysningar er viktig for at politiet skal kunne utføre samfunnsoppdraget sitt. Samtidig er det viktig å vareta personvernet for kvar enkelt. Utlevering av personopplysningar må ha eit tydeleg rettsleg grunnlag, noko som blir sikra i høyringsforslaget, seier Sandberg.

Politiet har i dag høve til å få opplysningar om utlendingar i mottak i samband med ei konkret sak etter utlendingslova. Dette kan dreie seg om retur og uttransportering av asylsøkjarar som har fått avslag.

Ein tidsavgrensa instruks frå departementet, som gjeld fram til årsskiftet, gir dessutan politiet tilgang til opplysningar om alle bebuarane i eit mottak. Instruksen er grunngitt i utfordringane som følgde da talet på nye asylsøkarar fauk i vêret hausten 2015.

Politiet har likevel ikkje høve til å nytte desse opplysningane i samband med førebygging og etterforsking av kriminelle handlingar, noko departementet no meiner politiet skal få høve til.

Høyringsfristen er sett til 18. april.

