57 vist bort og utvist på grensa til Noreg

Det viser tal P4 har henta inn frå Politidirektoratet. Grensekontrollen vart sett i verk 26. november i 2015 i kjølvatnet av flyktningkrisa same haust.

Seksjonssjef Jan Eirik Thomassen i Politidirektoratet seier det er mange grunner til at folk blir vist bort eller utvist.

– Det kan vere at ein manglar pass, visum eller andre reisedokument. Det kan jo også vere at ein er straffedømt, seier Thomassen til P4.

Det er bestemt at den skjerpa grensekontrollen i første omgang skal vare til 11. mai i år. Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) sa til NTB i februar at sikkerheitssituasjonen og migrasjonssituasjonen tilseier at det ikkje er naturleg å oppheve grensekontrollen no.

–Så får vi vurdere i mai om det er nødvendig med vidare forlenging. Førebels tilseier alle indikatorar at det er naturleg å fortsette, sa Amundsen.

Noreg, Danmark, Sverige, Tyskland og Austerrike innførte alle mellombels grensekontroll i kjølvatnet av flyktningkrisa. Den norske kontrollen gjeld ferjer som kjem frå Danmark, Sverige og Tyskland.

