Buss med skuleelevar sklei av vegen i Rogaland

110-sentralen i Sør-Rogaland melder at 50 personar sat i bussen då han sklei av vegbana ved toppen av Dirdalstunnelen. Ifølgje politiet i Stavanger var bussen full av skuleelevar.

Ifølgje 110-sentralen sat ein person fastklemt i bussen. To personar er lettare skadde, og politiet melder at desse to er tekne med av ambulanse.

