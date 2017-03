Byrådet i Oslo vil fjerne kontantstøtta

Ap-toppen viser til at både Brochmann-utvalet og barnefamilieutvalet anbefaler å fjerne kontantstøtta, ikkje minst av integreringsomsyn.

No ber han staten samarbeide om eit prøveprosjekt der kontantstøtta blir avvikla i enkelte bydelar – som ei forsøksordning.

Hinder

– Kontantstøtta kombinert med manglande barnehagebygging i Oslo har vore eit hinder for blant anna norskopplæring for Oslos yngste innbyggjarar, seier Johansen til NTB.

Dersom like mange vil nytte ordninga som i 2016, vil om lag 180 millionar kroner bli utbetalt i kontantstøtte til innbyggjarar i Oslo frå 1. juli og eitt år framover.

– Vi veit at familiar med innvandrarbakgrunn er overrepresenterte blant mottakarane, seier Johansen.

5.500 barn i barnehagealder går ikkje i barnehage i Oslo.

Aktivitetspakke

Johansen vil i staden for kontantstøtte bruke pengane på ei aktivitetspakke øyremerkt dei aktuelle bydelane. Målet skal vere å styrke språkopplæringa for barna og utvide tilbodet med arbeidstrening for foreldra som treng det.

– Ei mangfaldig befolkning er eitt av Oslos største fortrinn. Samtidig er det viktig med gode norskkunnskapar for at alle skal lykkast. I tillegg må vi tenkje på foreldra. Mange av dei har ikkje ein enkel posisjon på arbeidsmarknaden. Derfor er det viktig å tilby dei som treng det arbeidspraksis og språkopplæring for å ruste dei for å komme ut i arbeid, seier han.

Tre kandidatar

Byrådsleiaren trekkjer fram Sagene, Østensjø og Søndre Nordstrand som aktuelle bydelar for eit forsøk med avvikling av kontantstøtta.

– Men desse bydelane er berre forslag. Det viktigaste vil vere at vi treffer dei gruppene som blir låst inn i fattigdom av denne ordninga, kombinert med god nok barnehagedekning i desse bydelane som kan ta imot desse barna, seier han.

Johansen meiner ei prøveordning som den byrådet no har tatt initiativet til, må følgjast av eit forskingsprosjekt som måler effekten av tiltaket for så vel barna som dei vaksne.

(©NPK)