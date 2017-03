Fire dødsfall i norske alpinanlegg denne sesongen

Laurdag omkom ein mann i 30-åra etter å ha køyrt inn i eit tre i alpinbakken i Vestvatn i Bodø. Her er no fleire tre felt for å auke sikkerheita

– Vi har felt nokre tre og sett opp sperregjerde og har markert hindringar som hopp og rails. Etter kvart vil vi vurdere om alt av tre og andre naturskapte hindringane som er i anlegget, skal fjernast, seier styreleiar Ken Ludvigsen i Misvær idrettslag til NRK.

I februar omkom ein mann i Sulitjelma då akematta han sat på køyrde inn i heishuset i botnen av bakken. I desember mista ei 23 år gammal kvinne livet i ein ulykke i bakken i Kvitfjell, og i januar omkom ein svensk mann i 40-åra i ein bakke i Hemsedal.

Kravet til alpinanlegga er å polstre menneskeskapte innretningar, bygningar, lysstolpar og liknande. Tre som står i bakken, treng ein derimot ikkje merke eller polstre.

