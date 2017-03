Fleire parti vil skrote mellombels opphald for asylbarn

UDI har rapportert om ei forverring i mottaka for dei einslege mindreårige og har sagt at dei er mest bekymra for dei unge gutane som må ut når dei fyller 18 år, ifølgje VG.

– Alle signal vi får frå verjer og personar som jobbar med dette, er at dette er ganske kritisk, seier Venstre-leiar Trine Skei Grande.

Arbeidarpartiet seier derimot nei til å skrote ordninga med mellombels opphald.

– Arbeidarpartiet held seg til det forliket vi har inngått med regjeringa og går ikkje inn for noka endring av regelverket no. Det står vi fast ved, seier justispolitisk talskvinne Kari Henriksen.

Talet på mellombelse vedtak har auka etter endringane i regelverket. Heile 316 fekk mellombels opphald i 2016, mot berre 15 i 2015.

