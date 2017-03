Frp vil ha hastebehandling av ulvesaka 

– Frp krev ei hastebehandling av ulvesaka, slik at vi kan få tatt ut fleire ulv før lisensfellingsperioden går ut, seier rovdyrpolitisk talsmann i partiet Jan-Henrik Fredriksen i ei pressemelding onsdag.

– Perioden for lisensjakt er utvida til 31. mars for å gi grunnlag for felling i år. Derfor bør Stortinget hastebehandle denne saka, slik at fellinga kan skje innan fristen, legg han til.

Tysdag bestemte energi- og miljøkomiteen på Stortinget at dei først neste veke skal fastsette ein tidsplan for behandlinga av forslaget frå miljøminister Vidar Helgesen (H) om endringar i naturmangfaldlova. Forslaget kan opne for meir ulvejakt allereie i år.

Senterpartiet reagerte allereie tysdag på at komiteen ikkje bestemte seg for å hastebehandle saka, og onsdag følgde Frp etter.

Fredriksen forventar at målet og intensjonane fleirtalet har om felling av ulv blir gjennomført.

– Frp opnar for alle moglegheiter for å endre både lov og forskrift for effektivt å kunne forvalte ein ulvebestand i tråd med dei bestandsmåla Stortinget har fastsett, seier han.

Fredriksen varslar at han no vil ta opp saka med komitéleiar Ola Elvestuen (V) med mål om å få "framdrift i saka allereie denne veka".

Helgesen slo fredag fast at det no er opp til Stortinget å avgjere om det blir lisensjakt på ulv i ulvesona i lisensfellingsperioden i år.

(©NPK)