Kronprinsparet på 8. mars-besøk i Trondheim

I Trondheim besøkte kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit prosjektet Søster til søster, som blir drive av Kirkens Bymisjon. Hovudelementet i prosjektet er å auke kompetansen hos minoritetskvinner gjennom ulike kurs slik at dei kan møte personar som er utsette for vald og handtere vald på ein kompetent måte. For dei som ønsker det, er det òg mogleg å få opplæring til å bli kurshaldar, kjem det fram på Bymisjonens nettsider.

Under besøket i Trondheim var kronprinsparet òg til stades under utdelinga av prisen til beste kvinnelege gründer.

(©NPK)