Nedbemanning og auka utbytte i DNB og Telenor

DNB kutta 600 stillingar og la ned 59 kontor i fjor. No står nye kutt for tur – 170 årsverk i Telenor og eit ukjent tal tilsette i DNB sin bedriftsmarknad, skriv Klassekampen.

Samtidig har utbetaling av utbytte til aksjonærane i dei to delvis statseigde selskapa auka dei siste åra. I fjor var utbyttet til aksjonærane i Telenor 42 prosent høgare enn i 2012, medan utbyttet i DNB var 125 prosent høgare.

I år ligg det an til nye rekordar når utbytte for 2016 skal utbetalast. Telenor foreslår eit utbytte på 7,8 kroner per aksje, medan DNB-styret har foreslått eit utbytte på 5,7 kroner per aksje. Samla ligg utbytta an til å bli på 11,7 milliardar kroner i Telenor og 9,9 milliardar i DNB.

Kommunikasjonssjef Trond Viken i Næringsdepartementet seier dei som eigar gir signal om deira forventningar til utbytte før årsresultatet blir behandla, men understrekar at forventningane ikkje blir offentleggjort. Dette er for at selskap der staten er eigar, skal kunne drive under same rammevilkår som selskap dei konkurrerer med.

– Statens utbytte-forventingar i kommersielle selskap blir sett ut frå forretningsmessige betraktningar, seier Viken.

(©NPK)