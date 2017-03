Nordmenn klagar mest på bruktbilkjøp

Av dei 70.000 spørsmåla som Forbrukarrådet fekk i fjor, var 10.000 reine klager. Det er ein oppgang på 12,5 prosent frå 2015. Forbrukarrådet meiner at ein del av auken kjem av at det no har vorte lettare å sende inn klager digitalt.

Bruktbilbransjen kom altså øvst på lista med 11,5 prosent av klagemeldingane. Det er nesten dobbelt så mange meldingar som for den neste kategorien, leige av bustader. Deretter følgjer spørsmål om IKT-produkt som mobiltelefonar og datamaskiner.

Når det gjeld meldingar om bedrifter, er det Elkjøp som tronar øvst på statistikken for 2016. Deretter følgjer Canal Digital og Norwegian. Særleg flyselskapet Norwegian fekk mykje tyn frå kundane sine i fjor sommar.

Ikkje alle meldingane Forbrukarrådet får, er reine klager. På lista over reine klager er bilbransjen framleis på topp, følgt av klager på mobilar og datamaskiner og med handverkartenester på tredjeplass.

Irriterte flykundar.

– Norwegian irriterte verkeleg på seg forbrukarane i fjor. Til dømes starta sommaren med massive forseinkingar og talrike innstillingar. Dei mangla både pilotar og fly. Vi må nesten kunne vente at eit flyselskap hugsar på å skaffe begge delar, seier forbrukardirektør Randi Flesland.

Da flyselskapet i tillegg erta på seg tusenvis av kundar ved å etterfakturere flypassasjeravgifta, fekk Forbrukarrådet enda fleire meldingar. Men Norwegian fekk til slutt medhald i Flyklagenemnda – med dissens frå Forbrukarrådet.

Ulovleg

Flesland noterer òg at det omstridde selskapet Skattelisten har segla rett inn på lista over dei ti største klageverstingane. Selskapet hadde eit tilbod der du gratis kunne finne ut kva folk betalte i skatt utan at dei fekk greie på det. Men tilbodet var langt frå gratis. I etterkant fekk folk ei rekning på 1.000 kroner.

– Det er sjølvsagt uhaldbart. Vi oppfordra folk til å ikkje betale, for prisen skal vere tydeleg før du inngår ein avtale. Dette er rett og slett ulovleg, konstaterer Flesland. Selskapet la seinare prisen ut på nettsidene.

Likt over heile landet

Forbrukarane i Troms, Oslo og Telemark er raske til å spørje, mens folk i Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane er meir stillfarne.

Flesland kan fortelje at forbrukarane stort sett spør om det same uavhengig av kor dei bur, men at det finst nokre regionale forskjellar.

– På Sørlandet spør dei meir om båt enn andre stader, og i Finnmark tronar meldingar om snøskuterar øvst på lista, ifølgje Flesland.

(©NPK)