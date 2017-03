Påstand om 18 års fengsel for asyldrap på Sunndalsøra

Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim sa i Nordmøre tingrett i Kristiansund at ho meinte 19-åringen skal dømmast for overlagt drap. Dette melder NRK.

19-åringen knivstakk den 17 år gamle kjærasten 36 gonger og forklarte i retten at det skjedde på impuls då ho gjorde det slutt.

Den unge mannen har forklart at han tok fly frå Stavanger til Trondheim på drapsdagen. Der kjøpte han ein kniv før han reiste vidare til asylmottaket i Sunndal der kjærasten budde.

I retten forklarte han at han hugsar at han drog fram kniven og stakk. Deretter svartna det for han.

– Vi meiner det var ei planlagt reise der han kjøpte kniven som blei brukt som drapsvåpen. Vi meiner det var ei planlagt handling at han skulle drepe henne då han kom til Sunndalsøra, sa Nordheim.

19-åringen sin forsvarar, advokat Jørgen Riple, håpar straffa landar på rundt 12 år.

– Skilnaden mellom vårt standpunkt og statsadvokaten sitt standpunkt er i kva grad drapet har vore planlagt. Vi meiner drapet skjedde i affekt, seier Riple.

19-åringen har erkjent straffskuld. Dommen i saka fell torsdag ettermiddag.

