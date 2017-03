Politisk semje om å ta frå framandkrigarar passa deira

Justiskomiteen er sett saman av representantar for partia Høgre, Ap, Frp, KrF og Sp. Føremålet med den nye passlova er å hindre rekruttering av framandkrigarar. Ved å ta frå dei reisedokument som pass og ID-kort blir dei hindra i å reise til konfliktområda. Komiteen vart einige om lovendringa måndag denne veka, skriv Nettavisen.

– Når det er fleirtal i justiskomiteen, blir det etter alle solemerke fleirtal på Stortinget. Denne lova trer i kraft så fort det lèt seg gjere, seier Høgre-representant og komitémedlem Peter Frølich.

Styresmaktene skal kunne ta frå personar pass og ID-kort når det er mistanke om at dei vil reise til konfliktområde.

– Dette er ein del av regjeringsoffensiven mot norske statsborgarar som reiser utanlands for å delta i væpna konflikt for Den islamske staten (IS). Vi har gjort det straffbart å delta i grupper som IS. Målet nå er å stanse enda fleire IS-sympatisørar som vil reise både ut og inn av Noreg. Vi gjer det mellom anna lettare for politiet å ta frå dei passa, seier Frølich.

(©NPK)