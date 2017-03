Statoil stansar kranbruk på Gullfaks B

– Vi har stoppa bruken av kranene på Gullfaks C og Visund, som har same røyrhandteringskran som på Gullfaks B. Tredjepart skal inspisere kranene for å verifisere utstyret, seier pressekontakt Morten Eek i Statoil til Stavanger Aftenblad.

Det var 127 personar om bord på installasjonen da ein kranarm på 17 tonn ramla ned tysdag ettermiddag. Det var fleire operatørar som arbeidde med eller ved armen, da ulykka skjedde, men ingen vart skadde.

I varslingsmeldinga til Petroleumstilsynet vurderer plattformsjefen til Statoil på Gullfaks B, Ina Garvik, at episoden kunne ha ført til tap av liv ved «ubetydelig endrede omstendigheter».

Tre granskingsteam frå politiet, Petroleumstilsynet og Statoil sjølv reiste onsdag ut til plattforma for å klarleggje hendingsgangen og årsaka til at kranarmen fall ned.

Etter nestenulykka stoppa Statoil alle boreoperasjonane på Gullfaks B, men boreoperasjonane på Gullfaks C og Visund held fram som før.

