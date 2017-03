Tre bedriftsleiarar dømde til fengselsstraffer for miljøkriminalitet

Nordre Vestfold tingrett dømde bedriftsleiaren til 90 dagar i fengsel og dei to andre til 60 dagars fengsel utan vilkår.

Selskapet Revac AS har samtidig fått ei bot på 2,8 millionar kroner for brot på forureiningslova, mens Kabel Metall & Trafo Gjenvinning AS har fått ei bot på 240.000 kroner.

Død fisk

Dommane kjem etter ein kraftig brann i eit ulovleg avfallslager i eit gjenvinningsanlegg i mai 2014. Brannen førte mellom anna til at minst 1.500 kilo fisk døydde i Re i Vestfold. I tillegg vart det innført drikkevassforbod i nærområdet, og Mattilsynet gav to gardbrukarar omsetningsforbod med bakgrunn i forureiningsfaren.

Ingen av dei tre dømde vedgjekk straffskyld da saka starta, og ifølgje advokaten deira, Morten Hugo Berger, vurderer dei å anke.

– Slik vi les dommen, er det openberre feil i den. Det ligg ikkje føre noko brot på utsleppsløyvet, og vi forstår ikkje at dei kan bli dømde. Sett frå ein juridisk ståstad, er denne dommen fullstendig einsidig, seier han til NRK.

– Stort skadepotensial

Ifølgje førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim har ein neppe sett saker med eit så stort utslepp av miljøgifter i naturen som i dette tilfellet.

– Økokrim har tidlegare hatt fleire forureiningskriminalitetssaker mot selskap som driv med avfallshandtering. Dette er ein sterkt veksande bransje der moglegheitene for høg forteneste er stor, men der faren for skader på miljøet òg er stor, noko denne saka viser. Det er derfor heilt grunnleggande at bransjen gjennom eit strengt strafferegime får vite at klanderverdige feil og forsømmingar får konsekvensar, seier han i ei pressemelding.

(©NPK)