19-åring fekk 18 års fengsel for asyldrap på Sunndalsøra

Fengselsstraffa er i tråd med påstanden til statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim. Forsvarar Jørgen Riple bad om at klienten hans skulle dømmast til tolv års fengsel.

17 år gamle Frutuna Tsegay blei drepen på asylmottaket i Sunndalsøra 19. november 2015. 19-åringen knivstakk 17-åringen 36 gonger og forklarte i retten at det skjedde på impuls då ho gjorde det slutt.

Den unge mannen har forklart at han tok fly frå Stavanger til Trondheim på drapsdagen. Der kjøpte han ein kniv før han reiste vidare til asylmottaket i Sunndal der kjærasten budde.

I retten forklarte han at han hugsar at han drog fram kniven og stakk. Deretter svartna det for han.

– Vi meiner det var ei planlagt reise der han kjøpte ein kniv som var drapsvåpen. Vi meiner det var ei nøye gjennomtenkt og planlagt handling at han skulle drepe henne då han kom til Sunndalsøra, sa Nordheim.

Den 19 år gamle mannen er også dømt til å betale 200.000 kroner til mora til Frutuna Tsegay i oppreisingserstatning. Det er i tråd med kravet frå bistandsadvokat Anne-Marie Berg.

