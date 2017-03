Gladmelding om rassikring

Regjeringa satsar no også på å rassikra fylkesvegane i Nasjonal Transportplan (NTP). 24 milliardar kroner er sett av til rassikring i perioden 2018–2029.

Gode nyhende

- Det er gode nyhende for rassikringa mellom Indreeide i Norddal og Korsmyra i Stranda, seier Frank Sve. Han er leiar for plannemnda for samferdselsbygging i Møre og Romsdal, og har merkt seg at summen av pengar regjeringa vil bruke, er stor. Prosjektet på fv 63 mellom Geiranger og Eidsdal er så godt som gryteferdig, og Sve reknar med at ein kan starte førebuinga til tunneldrivinga allereie i år.

Stor snøskredfare

Fylkesveg 63 er hovudtilknytinga til/frå Geiranger, men om vinteren gjer snøskred og fare for snøskred at befolkninga ikkje kan rekne med at vegen alltid er open. Hovudmålet for prosjektet er å finne ei skredsikker løysing for fv. 63, skriv Statens vegvesen på sine heimesider.

4,4 km lang tunnel

Vedtok rassikring til Geiranger Fylkesveg 63 Eidsdal-Geiranger er no inne i økonomiplanen for fylket med 700 millionar kroner og samrøystes vedteke i fylkestinget.

Møre og Romsdal fylkeskommune sin skredsikringsplan skisserer ein omlag 4,4 km lang tunnel som mogleg løysing. Hovuddelen av planområdet ligg innanfor Geiranger-Herdalen landskapsvernområde. Planstrekninga inngår også i Nasjonal turistveg Geiranger-Trollstigen, ein av dei 18 utvalde turistvegstrekningane i landet. Ved val av løysingar skal ein legge avgjerande vekt på omsyn til landskap og køyreoppleving, og vegen sin funksjon som turistattraksjon, heiter det m.a. i planane.

700 mill. koner

Tunnelen vil koste rundt 700 millionar, og det vil ta tre år på byggje tunnelen, som vil vere av høg standard.

Det var statssekretær i Samferdselsdepartementet Tom Cato Karlsen (Frp), som avslørte satsinga på rassikring under Nasjonal rassikringskonferanse i Tromsø torsdag.

Jamnar ut tilskot

– No jamnar vi ut tilskotet til riks- og fylkesvegane. For første gong er det sett av like mykje pengar i NTP til rassikring av fylkesvegar og riksvegar – 12 milliardar til kvar av vegtypane. Tidlegare har det blitt sett av langt meir til sikring av riksvegar enn fylkesvegar, seier Karlsen til Nordlys.

Han opplyser også at det vil bli utarbeidd eit nytt tilskotsprogram for fylkesvegane i NTP.