NRK-måling: Senterpartiet fortset framgangen

Senterpartiet går fram 2,3 prosentpoeng på marsmålinga Norstat har gjort for NRK. Partiet får 10,9 prosents oppslutning. Ifølgje undersøkinga vil meir enn åtte av ti som stemte Senterpartiet ved førre val, stemme på partiet også i år.

– Eg trur dette er eit resultat av Høgre og Frps sentralisering, og vår stødige kamp mot den same, seier parlamentarisk leiar i Sp Marit Arnstad.

Høgre får 22,4 prosent, ein nedgang på 2,2 prosentpoeng – og det er den største nedgangen av alle partia på målinga. Regjeringspartnar Framstegspartiet får ei oppslutning på 14,4 prosent, opp 1,4 prosentpoeng.

Samarbeidspartia Venstre og KrF får høvesvis 3,9 og 4,6 prosent. For Venstre er det ein framgang på 0,5 prosentpoeng, mens KrF går tilbake 1,2.

Målinga viser at dei borgarlege partia mistar fleirtalet på Stortinget – og det er tredje måling på rad som viser dette utfallet. Men dersom Venstre kjem seg over sperregrensa ligg det an til framleis borgarleg fleirtal. Dersom ikkje, tar dei raudgrøne over regjeringskontora for dei neste fire åra.

Arbeidarpartiet går tilbake 0,2 prosentpoeng, til 32,8 prosent. SV får 4,4 prosent (-0,7), MDG får 2,1 prosent (-1,0) og Raudt 2 prosent (+0,9).

