Norske menn blir eldre

For norske kvinner er derimot levealderen omtrent uendra i 2016. Frå 2015 til 2016 auka den med forsiktige 0,02 år, viser tal frå SSB.

Men kvinnene har framleis eit forsprang på menn med 3,6 år og kan forvente å leve til dei blir 84,2 år gamle.

Går vi 100 år tilbake i tida var forventa levealder rundt 25 år lågare. Det kjem i særleg grad av høgare spedbarnsdødstal og mange dødsfall blant yngre eldre, særleg menn. I dag skjer dei aller fleste dødsfall i høgare alder, ifølgje SSB.

I 2016 døydde det 40.726 personar i Noreg. Av desse var 21.043 kvinner og 19.683 menn. Dette er omtrent same talet som året før. Vi må heilt tilbake til 1970-talet for å finne lågare dødstal.

Spedbarnsdødstala er no rekordlåge i Noreg. I 2016 var spedbarnsdødstala for begge kjønn 2,2 barn per 1.000 levandefødde. Dette er den lågaste delen som nokosinne er registrert i Noreg.

(©NPK)