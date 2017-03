Regjeringa set av 24 milliardar til rassikring i NTP

Det avslørte statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tom Cato Karlsen (Frp) under Nasjonal rassikringskonferanse i Tromsø torsdag.

– No jamnar vi ut tilskotet til riks- og fylkesvegane. For første gong er det sett av like mykje pengar i NTP til rassikring av fylkesvegar og riksvegar – 12 millionar til kvar av vegtypane. Tidlegare har det blitt sett av langt meir til sikring av riksvegar enn fylkesvegar, seier Karlsen til Nordlys.

Han opplyser også at det vil bli utarbeidd eit nytt tilskotsprogram for fylkesvegane i NTP.

