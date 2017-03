SSB: Mot lysare tider for norsk økonomi

Fallet i petroleumsinvesteringane minkar, eksporten aukar og privat etterspørsel tar seg opp, skriv Statistisk sentralbyrå (SSB) i sin prognoserapport "Økonomiske analysar" som vart lagt fram torsdag.

SSB skriv at dette snart vil bringe norsk økonomi inn i ein forsiktig konjunkturoppgang. Reallønna stig litt i år og i dei neste åra, etter stort fall i fjor.

– Fallet i etterspørselen frå petroleumsnæringa frå slutten av 2013 og mange år med svak internasjonal etterspurnadsutvikling, pregar framleis norsk økonomi. Konjunkturnedgangen har no vart i to og eit halvt år. Veksten i BNP Fastlands-Noreg har tatt seg noko opp gjennom 2016, etter ein nær nullvekst gjennom 2015, og vi ventar at veksten tar seg ytterlegare noko opp framover, står det i rapporten.

(©NPK)