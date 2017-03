Solberg lovar milliardar til ny teknologi

I opningstalen til landsmøtet til partiet peika Solberg på at det trengst forsking som vil gi teknologiske gjennombrot, og nemnde digitalisering og nanoteknologi som eksempel. Slik forsking på "mogleggjerande teknologiar" kan gi grunnlag for heilt nye bedrifter, sa ho.

– Høgres løfte for neste periode er at viss vi får fortsette i regjering så vil vi auke løyvingane til mogleggjerande teknologiar. Sjølv om eg ikkje er glad i å snakke om milliardar, så må vi nok tenke i slike størrelsar her, sa ho.

Ho lova vidare moderate skatteletter som skal gjere det lettare å vere gründer og skape arbeidsplassar.

(©NPK)