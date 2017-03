Sterk regissørtrio får VIP-stipend

Norsk filminstitutt har delt ut dei første såkalla VIP-stipenda i år, som skal gi etablerte regissørar/serieskaparar meir tid til fordjuping og forsking – og rom for eksperimentering.

Vilkåra er at stipendsummen blir knytt til eit prosjekt dei ønskjer å realisere, heiter det frå Filminstituttet. Dei ferske 2017-mottakarane skil seg ifølgje pressemeldinga "positivt ut" når det gjeld mål og planar.

Margreth Olin slapp akkurat sin nye dokumentar "Barndom" ut på kinoane, berre veker etter at multikunstnaren Kim Hiorthøy – kjent for Motorpsycho-coverkunst, barnebokillustratør, filmfotograf og biletkunstnar – kinofilmdebuterte med sin "The Rules for Everything" til gode omtalar.

Cecilie Mosli har markert seg på feltet TV-drama, med regi på første sesong av NRKs "Mammon", serieskapar bak ungdomssatsinga "Hjerterått", og med regi på halve andresesongen av "Frikjent". Ho er også skodespelar – sist sett i "Snøfall" – og lærar ved Teaterhøgskolen.

