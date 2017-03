Uklare reglar om ølsal i nettbutikkar

Vårt Land skriv at både Nes og Lørenskog kommune i Akershus har sagt nei til at nettbutikkar får køyre øl heim til kundane. Vedtaket i Lørenskog blir blant anna grunngjeve med at det er vanskeleg å kontrollere ølkjøparen.

Daglegvarehandelen Kolonial.no fortel at dei må ha løyve i alle kommunar der dei leverer øl bestilt på nett. Så langt har dei ti kommunale løyve, dei har fått to avslag og ytterlegare eitt avslag er varsla.

Bård Hoksrud i Frp ber om enklare reglar.

–Frp meiner at selskapa som sel daglegvarer via nettbutikkar berre skal trenge eit nasjonalt salsløyve for øl, slik Vinmonopolet har, seier han.

Helseminister Bent Høie erkjenner at lovverket ikkje har tatt høgde for nettsal av daglegvarer. Han skriv i eit brev til Stortinget at han har bedt Helsedirektoratet om å kartleggje om det er behov for endringar i regelverket.

