Ungdomspartia krev 15.000 fleire studentbustader

Partia krev at det blir 20 prosent dekningsgrad på studentbustader, noko som betyr at det trengst nesten 15.000 fleire studentbustader, ifølgje NRK.

I tillegg ber dei om at studiestøtta aukar med minst 30.000 kroner i året, og at stortingspolitikarane løyver meir pengar til psykisk helsevern for studentar.

– Det er unikt at alle ungdomspartia er med, særleg i eit valår. Det gjer det lett for moderpartia å seie ja til dette kravet, meiner leiar Marianne Andenæs i Norsk studentorganisasjon.

(©NPK)