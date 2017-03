29-åring dømt for menneskehandel etter å ha tvinga kona til prostitusjon

Tvangsprostitusjonen skal ha gått føre seg i ei leilegheit i Bergen i nesten heile 2015. Ifølgje tiltalen tvinga mannen kona si til å selje seksuelle tenester til "fleire ulike menn" ved bruk av vald og truslar, skriv Bergens Tidende.

Under rettssaka i februar kom det fram at mannen – ifølgje forsvararen – såg på sexsalet som ei fellessak, at det var noko dei var saman om, og pengane skal ha gått til hushaldsutgifter.

Den tiltalte og kona skal ha blitt kjent i 2007. Ho kom til Noreg tidleg i 2015, og paret gifta seg same år. I byrjinga skal alt ha vore bra, men på seinhausten same år fortrudde ho seg til ein banktilsett på eit kjøpesenter i Bergen og fortalde at ho var utsett for familievald og truslar, og at mannen tvinga henne til å selje sex.

Mannen nekta straffskuld då saka var oppe i retten, men no har tingretten dømt han til fire års fengsel for menneskehandel og vald mot kona, i tillegg til truslar mot ei anna kvinne. Han blei frikjent for valdtekt av ei kvinne, men dømt til å betale oppreisingserstatning på til saman 430.000 kroner til tre kvinner, inkludert kona.

Det skal vere første gong politiet har etterforska og ført til retten ei menneskehandelsak med skandinavar involvert som både offer og tiltalt, skriv Bergens Tidende.

