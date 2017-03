Fleire føretrekkjer Netflix enn NRKs nett-TV

8 prosent likar TV 2 Sumo best, mens 7 prosent føretrekkjer HBO Nordic. Tala kjem frå NRKs årlege profilundersøking og blir omtalt i Dagens Næringsliv.

Andre resultat er meir positive for statskanalen: Publikum meiner at NRK er suverent best på norsk innhald, og undersøkinga viser også at sju av ti meiner dei får valuta for lisenspengane.

NRK førebur seg på auka konkurranse frå Netflix når det gjeld norsk innhald, men håpar også på meir samarbeid – sjølv om det enda med konflikt då NRK og Netflix samarbeidde om "Lilyhammer".

