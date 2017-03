Inga kjapp løysing for flypassasjeravgifta

Høgres landsmøte vedtok fredag å "fjerne flypassasjeravgifta og erstatte den med ei avgift som har klar miljøeffekt". Vedtaket er i tråd med Venstres modell, ifølgje nestleiar Terje Brevik.

– Viss Høgre og Frp ønskjer det, vil vi fjerne den ved første og beste høve. Det kan skje allereie i samband med revidert nasjonalbudsjett i vår, seier han til NTB.

Men Høgres finanspolitiske talsmann Svein Flåtten har denne åtvaringa:

– Reint praktisk vil det nok vere ein ganske lang veg før ei slik avgift kan vere på plass, seier han om ei ny avgift til erstatning for den gamle.

– Eg trur vi kjem til å vere veldig nøye med å ikkje gjere noko feil. Den førre avgifta ligg så kort tilbake i tid at vi hugsar ugreiene som var med den. Viss vi no skal begynne å tukle med dagens avgift utan at vi veit om vi får gjennomført noko anna, kan det bli problematisk, seier Flåtten til NTB.

Han viser til at saka, trass vedtaket til Høgre, må inn i ei regjeringsplattform, og at det kan by på problem å få ESA-godkjent ei rein miljøavgift retta mot flytrafikken.

Frp vil fjerne avgifta

Samtidig går eit samrøystes landsstyre i Framstegspartiet inn for å fjerne flypassasjeravgifta, men partiet ønsker ikkje å erstatte den med ei annan miljøavgift. Vedtaket blei treft etter forslag frå Østfold Frp under landsstyremøtet førre helg, opplyser partileiar Siv Jensen.

– Dette kjem også til å bli tema på vårt landsmøte. Å fjerne flypassasjeravgifta skal ikkje stå på oss. Men Frp er i utgangspunktet imot å erstatte den med ei ny avgift som kan råke distrikta og Nord-Noreg, seier ho til NTB.

– Men Venstre ønskjer jo å innføre ei anna avgift i staden, noko vi er skeptiske til, seier Jensen.

Flypassasjeravgifta var ein del av budsjettavtalen mellom regjeringa og samarbeidspartia Venstre og KrF i 2015. Den blei innført 1. juni i fjor og blir lagt på alle avgangar frå norske lufthamner. Avgifta er rekna med å gi 1,6 milliardar kroner i inntekter i inneverande år. Å fjerne den i revidert budsjett vil koste 800 millionar kroner dersom det skjer frå 1. juli.

