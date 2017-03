Kåre Willoch sette barnetrygdmotstandarane på plass

Fleire forslag til ny familiepolitikk skapte liv og røre i landsmøtesalen fredag ettermiddag. Og tidlegare partileiar Kåre Willoch hadde salen i si hole hand. Han gjekk tydeleg ut mot forslaget om å erstatte barnetrygda med gratis barnehage og SFO og målretta ytingar til låginntektsfamiliar.

–Forkast dette forslaget, var Kåre Willochs klare beskjed til landsmøtet.

Å bruke pengane på gratis barnehage og SFO, som eit mindretal i programkomiteen gjekk inn for, er inga god løysing, meinte han.

– Kvifor i all verda skal dette gode formålet betalast av andre barnefamiliar som også treng støtte? Kvifor skal dei som ikkje forsørger barn, sleppe å betale? spurde Willoch.

Ekspertsvaret

Stortingsrepresentant Kristin Vinje prøvde å få landsmøtet med på å droppe trygda, som blei innført like etter krigen. Ho viste blant anna til ein fersk rapport frå eit regjeringsoppnemnd ekspertutval som går inn for å avvikle universell barnetrygd og i staden tilby gratis barnehage. Dette er eit mykje betre tiltak mot barnefattigdom, meiner både ekspertane og Vinje.

Partiet vil framleis ha universell barnetrygd, men samtidig «vurdere andre målretta tiltak for å støtte barnefamiliar med svak økonomi, ifølgje vedtaket.

For fedrekvote

Det var til tider livleg debatt då landsmøtet fredag diskuterte fleire forslag til ny familiepolitikk. Eit forslag om å avvikle kontantstøtta blei blankt avvist.

Men partiet endrar standpunkt om fedrekvoten. Tidlegare har omsynet til fridomen til familiane og retten til å velje vege tyngst, og Høgre har meint at foreldra fritt skal fordele foreldrepermisjonen mellom seg.

Men Tina Bru, som leier Høgres kvinneforum, meiner ein må ta realiteten inn over seg: Kvoten er viktig for at fleire fedrar skal velje å ta permisjon.

-Høgre er opptekne av valfridomen. Men vi må kanskje erkjenne at val ikkje alltid blir teke i eit vakuum. Det vi kallar valfridom kan føre til mindre reell valfridom, sa ho.

Forslaget frå programkomiteen om å halde oppe dagens fedrekvote, blei vedteke.

I tillegg vil Høgre no at foreldre skal ha sjølvstendig rett til foreldrepermisjon, og at den ikkje skal vere avhengig av at mor er i arbeid.

