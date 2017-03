Kommunane får meir makt

Endringa skal behandlast i statsråd fredag og inneber ei maktforskyving frå staten til kommunane, skriv Nationen.

– Vi seier at dersom staten skal prøve eit lokalt vedtak, så skal det leggjast større vekt på lokaldemokratiet – det skal vere velgrunna dersom staten konkluderer annleis enn kommunen, seier kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

– I mange saker gjer Stortinget vedtak som gir kommunane eit rom for å utøve skjønn. Så gjer kommunane eit vedtak og blir overprøvde av staten. Der skal kommunane gå til ein domstol og prøve den statlege overprøvinga, forklarar statsråden. Sanner meiner den nye moglegheita til rettsleg prøving vil virke disiplinerande og bidra til at staten «vil vere meir tilbakehalden med å køyre over kommunen».

Kommuneorganisasjonen KS ønskjer endringa velkommen.

–Vi har tatt opp dette fleire gonger, og påpeikt at det er ein mangel i vårt system at kommunane ikkje kan stemne staten, seier KS-leiar Gunn Marit Helgesen, men legg til at ho ikkje trur det er ei moglegheit som vil bli brukt veldig ofte.

(©NPK)