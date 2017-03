Listhaug vil gjenforeine flyktningfamiliar i utlandet

Forslaget er sendt på høyring med svarfrist i april, ifølgje Vårt Land.

– Dette betyr at familiemedlemmer vil kunne få avslag på søknaden sin om familieinnvandring når det er meir naturleg at familien buset seg saman i eit anna land. Det er eit vilkår at landet familien blir vist til er trygt. I slike tilfelle er det ingen grunn til at familien skal få opphald i Noreg. Dette er eit viktig tiltak for å sikre ein meir berekraftig asylpolitikk, seier Listhaug.

UDI har utarbeidd ein analyse som viser at kvar person som i åra 2004–2015 fekk opphald, anslagsvis ville medføre 0,6 familieinnvandrarar.

(©NPK)