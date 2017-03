Mann tiltalt for å ha latt jakthundar jage bjørnar

Mannen er tiltalt for brot på naturmangfaldlova. Hendinga skal ha skjedd i slutten av mars i fjor, like etter at bjørnane hadde komme ut frå vinterhiet, ifølgje NRK.

Statens naturoppsyn hadde følgt med på bjørnebinna med to ungar på Flishøgda i Elverum. Dei undersøkte spor i området og meiner to hundar forfølgde og jaga bjørnane i meir enn 4,7 kilometer.

Bjørnen blir sett på som særleg sårbar tidleg på våren. Den har då lege i hi frå hausten før, den hadde ungar og er i ein vanskeleg situasjon med tanke på ernæring.

– Bjørnen treng litt tid på å komme i gang etter å ha lege i dvale heile vinteren. Derfor er det ein grov brot etter det statsadvokaten legg til grunn, seier politiadvokat Henning Klauseie i Innlandet politidistrikt til NRK.

Den tiltalte nektar straffskuld, ifølgje advokat Jørn Mejdell Jakobsen. Rettssaka skal gå for Sør-Østerdal tingrett, men saka er ikkje fastsett.

