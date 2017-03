Rapport: Mange overlevande etter Utøya-terroren fekk ikkje hjelpa dei trengde

I rapporten, som er utarbeidd av Nasjonalt kunnskapssenter om vald og traumatisk stress (NKVTS), kjem det fram at mange som overlevde 22. juli-terroren på Utøya i 201, opplevde at behandlingstilbodet forsvann for fort og at støtteapparatet ikkje var proaktivt nok i tida etter terroren, skriv NRK.

– Enkelte trengde ikkje så mykje hjelp før det hadde gått eitt år eller to, men då hamna dei i helsekøen på vanleg måte. Å måtte stå i kø opplevdes nok som veldig vanskeleg og ei tilleggsbør, seier Grete Dyb ved NKVTS.

Dyb, som er psykiater, traumeforskar og leiar av forskingsprosjektet om dei psykiske etterverknadar av 22. juli-terroren, meiner kontaktpersonen som offer får tilbod om i kommunen, bør vere tilgjengelege i minst tre år etter ei traumatisk hending.

– Det er tydeleg for oss at vi har eit psykisk helsevern som er mest rigga for folk som har ei etablert liding. Det vi snakkar om her er posttraumatiske reaksjonar etter ei hending som kan vidareutvikle seg til å bli ei psykisk liding. Men det kan førebyggjast. Det er der vi må sette inn støyten, seier ho.

Over 500 personar, dei fleste ungdommar, var på Utøya då Anders Behring Breivik slo til. 69 personar vart drepne.

