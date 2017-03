Silver utbetaler berre halv pensjon

-Administrasjonsstyret har bestemt at det inntil vidare skal gjerast tilsvarande 50 prosent betalingar av pensjonar den femtande dag i kommande månader. Administrasjonsstyrets oppgåve er å forvalte kundanes interesse på best mogleg måte. Det er mange forhold som spelar inn med omsyn til å finne gode løysingar, så ein må rekne med at arbeidet tar noko tid, opplyser Silver på sine nettsider.

Dersom det skulle vise seg at 50 prosent betaling av pensjonar er for høgt, vil Silver redusere utbetaling av pensjonar eller stanse pensjonsutbetalingar eller det vil bli kravd tilbakebetaling.

Finansdepartementet opplyste 17. februar at Silver vart sett under offentleg administrasjon. Bakgrunnen er at selskapet ikkje har tilstrekkeleg kapital til å oppfylle gjeldande solvensregelverk.

– Vi er sjokkert og forbanna. Statens vedtak om å sette Silver under administrasjon kastar rått og omsynslaust 20.000 pensjonskundar ut i stor og lang uvisse, sa Stig Grimsgaard Andersen, representant for aksjonærane i Silver Pensjonsforsikring etter at departementet hadde tatt si avgjerd.

Silver opplyser fredag at det berre er kundar som allereie tok imot pensjon før selskapet vart sett under administrasjon som vil få utbetalt pengar no.

-Pensjonsavtalar der utbetaling ikkje var starta på tidspunktet for administrasjonsvedtaket, men der avtalen under vanlege forhold no skulle tilseie oppstart av pensjonsutbetaling, er under vurdering, skriv selskapet.

Dei opplyser at det vil bli gitt nærare informasjon om dette når administrasjonsstyret har tatt stilling til spørsmålet, noko som er venta innan 15. april, som er neste tidspunkt for utbetaling av pensjonar.

