Forslag til skuleendringar sendt ut på høyring

– Vi treng alle eit kompass å styre etter. Verdiane skal hjelpe oss å lære, leve og arbeide saman i ei kompleks verd, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Forslaget til ein ny generell del beskriv dei verdiane og det grunnsynet som skal gjennomsyre alt som skjer i skulen, skriv Kunnskapsdepartementet.

Røe Isaksen varsla i fjor haust at alle fag i skulen skal røktast for å få mindre overflatisk læring. Den nye generelle delen skal gi føringar for fornyinga og prege planlegging, opplæring og utvikling i skulen. Dagens generelle del vart fastsett i 1993.

Regjeringa har også vedteke å innføre berekraftig utvikling, demokrati og medborgarskap, og livsmeistring og folkehelse som tre tversgåande tema som skal gjennomsyre så godt som alle skulefag.

− Det doble samfunnsoppdraget til skulen – med både danning og utdanning – er viktigare enn nokon gong. Det ser ein igjen i forslaget til ny generell del som vi no sender på høyring. Vi gler oss til å få tilbakemeldingar på utkastet, seier Røe Isaksen.

Høyringsfristen er sett til 12. juni.

