Gardbrukar kan få millionbot for brot på husdyrkonsesjonen

Ved ein gjennomgang av produksjonsåra frå 2009 til 2012, meiner Fylkesmannen at ein eigar og dagleg leiar i fleire fjørfeverksemder i Sør-Trøndelag har drive fjørfeproduksjon i tilnærma industriell skala, skriv Adresseavisen.

I 2009 meiner Fylkesmannen at gardbrukaren har hatt ein fjørfeproduksjon som er nesten ti gonger større enn tillatt. Dei neste tre åra skal han ha hatt ein produksjon på fire til seks gonger konsesjonsgrensa for fjørfe.

Fylkesmannen har varsla eigaren om ei mogleg bot, såkalla standardisert erstatning, på rett over 7 millionar kroner. Det kjem i tillegg til eit krav han allereie har fått frå staten for del ein i same sak. Den bota er ferdigbehandla av forvaltninga etter endeleg vedtak i Landbruksdirektoratet i oktober i fjor.

Gardbrukaren imøtegår grunnlaget for erstatningskravet frå staten i begge sakene. Ifølgje hans advokat vil det om kort tid bli tatt ut søksmål mot staten i del ein. I del to meiner han påstandane frå fylkesmannen er basert på feilaktig grunnlag.

Advokaten seier gardbrukaren vil gjere greie for at det ikkje er grunnlag for det varsla kravet.

Fylkesmannen meiner gardsbrukarane har hatt eit nettverk av ulike produksjonsstadar. Ved å gå gjennom store mengder dokument meiner Fylkesmannen det er same person som har betalt for og stått bak produksjonen.

