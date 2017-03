Høgsterett avviser anken i Monika-saka

– Høgsterett har lagt til grunn at tidlegare forsvarar hadde tilstrekkeleg fullmakt frå sikta til å heve ankesaka. Det må vi berre ta til etterretning, sjølv om sikta er klar på at han ikkje er skuldig i skuldinga mot seg, seier advokat John Christian Elden til Bergensavisen.

Dermed blir dommen på 18 års forvaring for drapet på åtte år gamle Monika Sviglinskaja ståande for Lukosevicius. I januar bestemte 34-åringen seg for å trekke anken til lagmannsretten. Etter nokre dagar ombestemte han seg og ønskte likevel ny rettssak.

