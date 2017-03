MGP-nedtur i sjåartal

1.155.000 nordmenn såg finalen som JOWST vann. Til samanlikning hadde sigeren til Agnete Kristin Johnsen i 2016 1.378.000 sjåarar, viser tala frå NRKs analyseavdeling.

Det melder Nettavisen, som også skriv at sjåartala frå sist laurdag var noko lågare enn snittet for dei siste åra, som ifølgje NRKs eigne tal har lege på 1,3 millionar.

Trass nedtur for sjåartala er det eit solid stykke til botnnoteringa frå 2014 med 761.000 sjåarar. Toppnoteringa er frå 2009 med 1,5 millionar sjåarar.

Analysesjef Kristian Tolonen i NRK seier til Nettavisen at han er fornøgd med marknadsdelen – som trass lågare sjåartal ligg to prosentpoeng høgare enn i fjor, ifølgje Kampanje.

– I aldersgruppa 20–29 år sørgde programmet for den høgste marknadsdelen på fleire år. Det er 100.000 tjueåringar som sit og ser på ein norsk musikkfest. I tillegg var 77.000 tenåringar, seier Tolonen.

Også MGP-general Jan Fredrik Karlsen er godt fornøgd, seier han til Kampanje:

– Det er heilt rått. Alt over éin million, uansett kva for eit tv-program, er bra. Interessa er kraftig og delen unge sjåarar er også høg. Det betyr at Melodi Grand Prix famnar breitt. Ein kan ikkje be om meir enn det.

Nettavisen har latt lesarane gi terningkast til MGP-finalen, og måndag hadde 67 prosent landa på terningkast éin og 16 prosent på to. På sosiale medium har mange rista på hovudet, men heller ikkje det tar Karlsen særleg tungt:

– Når ein har 1,2 millionar sjåarar, så er det heilt uunngåeleg, seier han.

(©NPK)