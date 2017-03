Retten slår fast at det er lagt fram gode nok bevis på at det er mest sannsynleg at Mahad er frå Djibouti, slik UNE og UDI har hevda, melder TV 2.

"Etter denne gjennomgangen må det konkluderast med at det er påvist klar sannsynsovervekt for at Mahad har forklart seg urett om sin identitet og nasjonalitet", heiter det i dommen.

