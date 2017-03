Nordmenn handlar mest på nett i Norden

PostNords årlege rapport E-handel i Norden 2017 viser at nordmenn i 2016 handla på nett for 50,1 milliardar kroner. Dette svarar til 1.691 kroner per person, ein auke frå 1.088 kroner i 2015. Tala viser også at nordmenn handla for det største beløpa i det nordiske marknaden.

Nettkundar i Norden handla varer på nettet til ein verdi av 213,6 milliardar kroner i 2016. Det er ein auke frå 2015 då talet var 151,4 milliardar kroner.

Tala i rapporten viser også at netthandel med mobiltelefonen veks raskt. Kvar fjerde nordiske netthandlar har gjennomført eitt kjøp med mobilen.

– Mobilen er den eininga ein som oftast har for handa, og mange nettbutikkar har vore raske med å utvikle spesielt tilpassa sider og appar for små skjermar. Vi kjem til å sjå stadig fleire forbrukarar bruke mobiltelefonen både for å handle og for å orientere seg før eit kjøp, seier Kristin Anfindsen, utviklingssjef for e-commerce i PostNord.

(©NPK)