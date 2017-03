Norske styresmakter godtek fleire barneekteskap

Frå slutten av 2014 og fram til i dag har Utlendingsdirektoratet (UDI) hatt 50 familiegjenforeiningssaker der ein av ektefellane var under 16 år då ekteskapet blei inngått, får ABC Nyheter opplyst frå UDI.

– UDI har etter instruks frå departementet anerkjent ekteskapet i elleve saker der ein av partane var under 16 år då ekteskapet blei inngått. Mange saker er framleis til behandling, seier seniorrådgivar i UDI, Rolf Henry Anthonisen.

Hovudregelen i Noreg er at den nedre grensa for å anerkjenne ekteskap inngått i utlandet er 16 år, men ifølgje UDI kan ekteskap unntaksvis anerkjennast sjølv om ein eller begge var partar under 16 år då ekteskapet blei inngått.

I UDIs vurdering skal det sjåast på om partane var jambyrdige i alder og utvikling, kor gamle partane var på søknadstidspunktet, om det har gått lang tid sidan ekteskapet blei inngått og om dei har felles barn.

(©NPK)