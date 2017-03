Vegvesenet med E-16-bommert på 2,8 milliardar

Nyleg presenterte Bergens Tidende dei nye kostnadstala for vegprosjektet mellom Arna og Voss. Ikkje berre var den planlagte vegen blitt over fire milliardar kroner dyrare, bompengeinntektene var også blitt 2,8 milliardar kroner lågare. I fjor anslo Statens vegvesen inntekter på 9,2 milliardar kroner, men no er talet justert ned til 6,4 milliardar.

Aps Geir Steinar Dale oppfatta endringa som eit politisk val, men regionvegsjef Helge Eidsnes kan no opplyse at forklaringa rett og slett er at det vart gjort feil då det første anslaget vart rekna ut.

– Vi har gjort nokre feilberekningar då vi la fram grunnlagsdokumenta. Det er altså ikkje rett å spekulere i politiske årsaker, seier Eidsnes.

Hovudproblemet er at Vegvesenet har rekna på kor mykje bompengar bilistane skal betale, utan å ta høgde for kostnadane som følgjer med innkrevjinga. I tillegg må det bereknast renteutgifter, ettersom prosjektet er lånefinansiert, skriv avisa.

– Vi har ikkje trekt frå for rente- og innkrevjingsutgifter, slik vi burde. Dermed framstod bompengedelen i prosjektet som større enn den reelt blir, forklarar vegsjefen.

