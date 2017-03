Venstre styrer vekk frå dødshjelp

Førre gong Unge Venstre foreslo å opne for eutanasi, sa landsmøtet nei. Denne gongen gjekk ikkje ungdomspartiet like høgt ut og foreslo i staden at partiet skulle vurdere moglegheita. Det fekk fleirtal i programkomiteen, men Abid Raja og Terje Breivik tok dissens. Då landsstyret gjekk gjennom 2.500 tilleggsforslag til programmet, stilte dei seg ikkje bak punktet om dødshjelp, skriv Vårt Land.

– Det var svært positivt at landsstyret sette ned foten for dette, sjølv om det er venta debatt om dødshjelp under sjølve landsmøtet, seier stortingsrepresentant Raja.

Men sjølv om det ligg an til debatt, trur Unge Venstre-leiaren det kan bli vanskeleg å få gjennomslag utan å ha landsstyret i ryggen.

– Optimismen min er nok noko mindre no. Men forslaget skal behandlast, og i dette spørsmålet avvik oppfatninga til politikarane frå folk flest. Også i ein landsmøtesal kan mottakinga bli annleis enn ein trur. Derfor er eg spent på utfallet, seier Tord Hustveit.

Landsstyret støttar derimot opp om forslaget om å tillate såkalla altruistisk surrogati, der ei kvinne ber fram eit barn for ein slektning eller venninne. Også her tok Raja og Breivik dissens, men vann altså ikkje fram i landsstyret.

