Brann i Bergen sentrum sløkt

– Det kom inn ei trippelvarsling klokka 23.34 om røyk frå ein bygning. Då våre folk kom fram til staden, brann det i kledningen, og etter kvart slo flammane gjennom taket, seier operasjonsleiar Hans-Eirik Thue i Vest politidistrikt til NTB.

– Det vart etter kvart klart at bygget der brannen starta ikkje kunne reddast, men brannvesenet dreiv ein konsentrert innsats for å hindre spreiing. Brannen gjekk over i eit nabobygg, men her klarte dei å avgrense skadane ganske godt.

Tre personar var i bygget i Østre Skostredet som brann, og alle desse kom seg ut. Ein person vart send til legevakt for ein sjekk for moglege lettare skadar, opplyser Thue.

Politifolka såg flammar i eit butikklokale, men Thue seier det er for tidleg å seie kvar brannen starta. Når krimteknikarane kjem på jobb og det er mogleg å ta seg inn i bygget, skal dei starte sine undersøkingar. I tillegg blir det vitneavhøyr for å finne ut kva som har skjedd, seier operasjonsleiaren.

Brannvesenet fekk kontroll over brannen ved 2-tida, og rundt tre timar seinare vart det meldt at den var sløkt. Østre Skostredet ligg i eitt av dei såkalla brannsmitteområda i sentrum av byen. Dette er område der det er særleg stor fare for spreiing i tilfelle brann.

