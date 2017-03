Europaministeren trur Noreg kjem godt ut av brexit

Det britiske parlamentet vedtok seint måndag kveld lova som gir Storbritannias statsminister Theresa May høve til å utløyse Lisboa-traktatens artikkel 50. Den markerer starten på ein to år lang utmeldingsprosess.

– Når artikkelen er aktivisert og prosessen innleidd, så gjeld det berre for oss å henge på. Det har vi har gode verktøy for å gjere, seier Bakke-Jensen til NTB.

Han er trygg på at Noreg og EØS-avtalen kjem godt ut av skilsmissa mellom Brussel og London.

– Det er to ting som er viktig for EU. Det eine er å halde unionen samla, og det andre er å vise at ein er ein påliteleg partnar for dei viktigaste samarbeidslanda, seier han.

(©NPK)