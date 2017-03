Forbrukarrådet vil ha ny forsikringsordning ved bustadsal

– Bustadseljarane har tilnærma null økonomisk risiko så lenge dei teiknar ein eigarskifteforsikring, seier forbrukardirektør Randi Flesland.

Ho meiner at sjølv om ein bustadseljar bevisst skjuler alvorlege feil, har seljar sjeldan noko å frykte. Eigarskifteselskapa går nemleg svært sjeldan på seljar for å dekke tapet sitt i ettertid, meiner Forbrukarrådet.

– Bustadkjøparen har derimot ein betydeleg risiko. Terskelen for å nå fram med krav er heva, eigarskifteforsikringsselskapa er dyktige til å avvise krav, og bustadkjøparen kan heller ikkje vere trygg på å få hjelp frå eiga bustadkjøparforsikring, seier Flesland.

Forbrukardirektøren ønsker på grunnlag av undersøkinga å erstatte ordninga i dag der det ofte blir brukt to forsikringar, med éi felles forsikring, som tryggar begge forbrukarane i handelen, og der vilkåra er regulert av styresmaktene.

– Vi håpar at forsikringsbransjen vil vere med på å få laga eit godt produkt, og at styresmaktene sikrar at forsikringa får dei nødvendige rammene i lovverket, seier Flesland.

Rapporten konkluderer med at talet på klager knytt til forsikringane er høgt, og at konfliktnivået er aukande ved at stadig fleire saker går til Finansklagenemnda og domstolar. Frå 2014 til 2015 var det ein auke i talet på innsende saker til Finansklagenemnda på 50 prosent.

(©NPK)