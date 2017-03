Frp vil gi arbeidsgivarar rett til å forby hijab på jobb

– Interne reglar som forbyr synleg bruk av politiske, filosofiske eller religiøse symbol utgjer ikkje direkte diskriminering, heiter det i ei rettsavgjerd frå EU-domstolen tysdag.

Arbeids- og sosialpolitisk talsmann Erlend Wiborg i Frp meiner at konsekvensen av avgjerda til EU-domstolen må vere at også norsk lovgiving må endrast.

– At arbeidsgivar kan forby bruk av religiøse hovudplagg på jobb, som eksempelvis hijab, meiner eg burde vere sjølvsagt. Dette har ingenting med diskriminering å gjere, noko EU-domstolen også slår fast. Retten til å forby eit plagg som hijab på arbeidsplassen bør også norske arbeidsgivarar ha. Eg vil ta initiativ til å endre lova slik at norske arbeidsgivarar har denne retten, seier Wiborg.

Slik det er i dag har norske arbeidsgivarar lov til å stille krav om korleis tilsette kan kle seg i arbeidstida, men det ligg ei avgrensing i denne retten når det gjeld bruk av religiøse hovudplagg.

I ei anna rettsavgjerd slår EU-domstolen også fast at ein kunde som oppsøkjer ei bedrift, ikkje kan krevje å bli møtt av ein tilsett utan religiøst hovudplagg, så lenge bedrifta ikkje har nedfelt forbod mot slike symbol i sitt interne regelverk.

– Det bør ikkje vere noko i vegen for at ein arbeidsgivar tillèt religiøse hovudplagg eller symbol, men dette er det arbeidsgivaren som skal bestemme. Når ein er på jobb, representerer ein sin arbeidsgivar – ikkje seg sjølv, strekar Wiborg under.

