Mattilsynet: -Hald høna innandørs

Fram til no har ein funne fugleinfluensa i 29 land, og sjukdommen er påvist i Danmark, Sverige og Finland – og no kjem vårtrekket av fuglar frå Sør-Europa.

Vårtrekket med tilbakevending av blant anna gjøk, sisik, trost og stær aukar risikoen for smitte. Fugleinfluensa smittar lett frå ville fuglar til høner og andre fuglar i fangenskap. Inntil smittepresset frå Europa minkar er det viktig at hobbyhønsa rundt omkring i landet blir haldne innandørs eller under tak, skriv Mattilsynet.

Dette gjeld i Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Vestfold, Østfold, Buskerud, Telemark, Aust- og Vest-Agder og Rogaland.

– Veterinærinstituttet vurderer framleis smitterisikoen til Noreg som låg, men det er likevel viktig å ta ei rad forholdsreglar. Fugleinfluensa smittar lett frå ville fuglar til tamme fuglar og frå dyr til dyr i eit fuglehald. Dersom vi får eit utbrot av fugleinfluensa i eit fuglehald, vil svært mange dyr døy på svært kort tid, seier Fredrik Wittenburg Andersen, veterinær og seniorrådgjevar, i Mattilsynet.

Tilsynet oppfordrar folk til å seie frå til dei dersom nokon finn sjuke eller døde fuglar.

(©NPK)